На завтра синоптики обещают Киеву дождь

Завтра, 13 июля, на территории Украины, кроме востока, ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью составит 13-18°, на юге и востоке до 23°, в западных областях местами 10-12°; днем 22-27°, на Левобережье 28-33°, в восточных областях 34-39°.

В Киевской области завтра пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром в Киеве сильные дожди.

Температура ночью по области 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.