Нацбанк будет проводить рефинансирование по ставке 17%
06:34, 10 июля 2009Общество
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Сообщила пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины будет проводить рефинансирование коммерческих банков по базовой ставке 17% годовых.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины сообщает, что процентная ставка, отвечающая тенденциям, которые имеют место на денежно-кредитном рынке и которая была объявлена для проведения количественного тендера по рефинансированию банков на 8 июля 2009 г. в размере 17% годовых, будет использоваться как базовая при проведении операций по рефинансированию банков», - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
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