В Киеве учителя идут в отпуск, не получив денег

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение к министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ с просьбой вмешаться в ситуацию с невыплатой отпускных учителям Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, к нему поступают многочисленные обращения с жалобами на необеспечение своевременной и в полном объеме выплаты средств, предусмотренных для предоставления ежегодного отпуска работникам образования, а также помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска педагогическим и научно-педагогическим работникам учреждений и заведений образования города.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, впервые за последние десятилетия в городе Киеве учителя идут в отпуска, не получив отпускных.

«Из-за непрофессиональной работы Киевской городской государственной администрации и хронического невыполнения городского бюджета, в столице сложилась ситуация, в которой учителя уже давно не получают предусмотренных бюджетом надбавок. В городе уже стали нормой задержки в выплате заработных плат, а накануне летних каникул во многих районах работниками образования не получены средства, предусмотренные на предоставление ежегодного отпуска, а также помощи на оздоровление», - подчеркнул заместитель Председателя ВР.