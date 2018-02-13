Мудрец с улыбкой ребенка: каким был выдающийся философ и мыслитель Мирослав Попович (видео)

18:21, 13 февраля 2018 Общество 47

Его называли «Богом обозначенной человеком». Один из не многих, кому дано точно отличить правду от зла и объяснить это другим.

На днях на 88-м году жизни умер известный украинский философ, академик НАН Украины, директор Института философии Мирослав Попович. Читайте такжеСкончался директор Института философии Мирослав Попович Мирослав Попович награжден Золотой медалью имени И.Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015 звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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