Мудрец с улыбкой ребенка: каким был выдающийся философ и мыслитель Мирослав Попович (видео)
18:21, 13 февраля 2018
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Его называли «Богом обозначенной человеком». Один из не многих, кому дано точно отличить правду от зла и объяснить это другим.
Каким был выдающийся академик и украинский философ Мирослав Попович
На днях на 88-м году жизни умер известный украинский философ, академик НАН Украины, директор Института философии Мирослав Попович.
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Мирослав Попович награжден Золотой медалью имени И.Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015 звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".
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