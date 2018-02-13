Мудрец с улыбкой ребенка: каким был выдающийся философ и мыслитель Мирослав Попович (видео)

18:21, 13 февраля 2018
Общество
47 0

Читайте такжеСкончался директор Института философии Мирослав Попович

Мирослав Попович награжден Золотой медалью имени И.Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015 звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мирослав Попович