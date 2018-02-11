Мирослава Поповича похоронят 13 февраля на Байковом кладбище

14:27, 11 февраля 2018
Общество
512
Мирослава Поповича похоронят 13 февраля на Байковом кладбище / фото УНИАН

Об этом сообщил журналист Василий Зоря в Facebook.

"По предварительной информации, похороны состоятся на Байковом кладбище во вторник, 13 февраля. Одну из улиц в Киеве переименуют в его честь", - написал Зоря.

Напомним, директор Института философии Мирослав Попович скончался на 88-году жизни.

Читайте такжеСкончался директор Института философии Мирослав Попович

Мирослав Попович, украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мирослав Попович#смерть Поповича#умер Попович