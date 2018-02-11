Мирослава Поповича похоронят 13 февраля на Байковом кладбище
Заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля в Киеве на Байковом кладбище.
Об этом сообщил журналист Василий Зоря в Facebook.
"По предварительной информации, похороны состоятся на Байковом кладбище во вторник, 13 февраля. Одну из улиц в Киеве переименуют в его честь", - написал Зоря.
Напомним, директор Института философии Мирослав Попович скончался на 88-году жизни.
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Мирослав Попович, украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.