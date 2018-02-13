В Киеве на Майдане сносят МАФы (фоторепортаж)

С 1-го марта начнется ремонт подземного перехода.

Коммунальщики начали демонтировать МАФы в подземном переходе на Майдане.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник мера в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец.

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"Как и обещали, начат демонтаж роллетов/мафов под подземным переходом на Майдане (труба). Напомню, что крайне не выгодные для города инвестиционные договора, были разорваны прокуратурой еще в прошлом году, а старые договора аренды ком собственности, разорваны городом в суде и признаны ничтожными", - сообщил он.

По его словам, с 1-го марта начнется ремонт подземного перехода.

Ранее в Киеве возле метро "Политехнический институт" снесли МАФы.