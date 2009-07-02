США: "перезагрузка" отношений с Россией не означает отказа в помощи Украине

Двери НАТО открыты для разных стран, в том числе для Грузии и Украины, заявил специальный помощник Президент США, курирующий отношения с Россией, Майкл МАКФОЛ.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом он заявил в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящему визиту Президента США Барака ОБАМЫ в Москву, на саммит большой G8 в Италии и в Гану.

«Двери НАТО открыты, и если страны отвечают установленным критериям, если народы этих стран хотят присоединиться к Альянсу, начинаются переговоры», - сказал М.МАКФОЛ.

По его словам, «это касается и Грузии, и Украины, и других стран в регионе».

М.МАКФОЛ напомнил, что в ближайшее время с визитом в Киев и в Тбилиси отправляется вице-президент США Джо БАЙДЕН. По его словам, «это сигнал нашей поддержки и того, что «перезагрузка» отношений с Россией не означает отказа от помощи этим двум демократиям».

Касаясь темы расширения НАТО в целом, а также размещения элементов системы ПРО в Европе, М.МАКФОЛ сказал, что США «не собираются убеждать русских или торговаться с ними».