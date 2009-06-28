В Севастополе состоялись слушания «Город против наркотиков»

В Севастополе состоялись общественные слушания "Город против наркотиков", в которых приняли участие 500 жителей города, а также представители общественных организаций, правоохранительных органов, врачи, эксперты.

Как передает корреспондент УНИАН, в принятой резолюции городскому совету рекомендовано принять решение о разработке в установленном порядке с последующим утверждением городской целевой программы противодействия росту наркомании и распространению наркотиков среди молодежи города. Кроме того, представительскому органу власти Севастополя предложено принять решение и выступить инициатором создания Ассоциации "Города Крыма без наркотиков".

Участники слушаний также приняли решение обратиться в Симферопольскую и Крымскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата с предложением рассмотреть вопрос о создании на базе православных приходов Севастопольского благочиния одного или нескольких реабилитационных центров для наркозависимых.