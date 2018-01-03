По оценкам экспертов, свадьба принца Гарри может принести Великобритании £500 миллионов

Весной в Великобритании ожидается наплыв туристов, связанный со свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая пройдет в королевском замке Винсдор в мае этого года.

По подсчетам экспертов, туристы положат в казну королевства около 500 миллионов фунтов, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что по данным Управления национальной статистики, в 2011 году, когда старший брат Гарри Вилльям женился на Кейт Мидлтон, в Великобританию приехало на 350 тысяч больше посетителей по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

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"Мы думаем, что приблизительно 200 миллионов фунтов стерлингов поступят из туризма, путешествий, отелей", - заявил генеральный директор консалтинговой компании по оценке стоимости бизнеса Brand Finance Дэвид Хейг.

Еще около 150 миллионов, по его мнению, будет потрачено на праздничные вечеринки туристов и 50 миллионов на футболки, шапки и другие сувениры.

Хейг также добавил, что еще около 100 миллионов Британия заработает за счет бесплатной рекламы страны во всем мире.

Как сообщал УНИАН, имя невесты принца Гарри Меган Маркл вошло в пятерку наиболее популярных запросов в Google в 2017 году.