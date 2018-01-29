Самый дорогой диджей мира David Guetta выступил в Киеве (видео)

Ранее музыкант приезжал в столицу в рамках фестиваля Global Gathering в 2009 и Tuborg GreenFest в 2007.

Самый дорогой диджей мира David Guetta дал концерт в Киеве. Билеты стоили от 800 до 13 тысяч гривень.

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Организаторы заверили, что цена билетов оправдана, ведь такого лазерного и светового шоу не было еще ни на одном концерте в Украине. Все 10 тысяч мест были распроданы.

Концерт длился 1,5 часа, публике скучать не пришлось. Прогуляться по Киеву Гетта не успел, ведь прилетел за час до самого концерта, а после сразу полетел во Францию на следующее выступление.

David Guetta – французский диджей и продюсер, сотрудничавший со многими исполнителями, включая Black Eyed Peas, Рианна, Martin Garrix, Lady Gaga и других. В 2011 году был признан лучшим диджеем мира по версии авторитетного рейтинга Dj Mag. Сейчас он занимает шестую строчку.