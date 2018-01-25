Влащенко объяснила, зачем Портнов появился в эфире ZIK

Генеральный продюсер телеканала ZIK и телеведущая Наталья Влащенко утверждает, что ее интервью с Сергеем Портновым было посвящено, прежде всего, проблемам судебной и правоохранительной реформы. Кроме того, она считает, что Портнов стал «прецедентом», а его судьба после Евромайдана сложилась очень интересно.

Такие заявления журналист сделала в интервью «Украинской правде». По ее мнению, для сотрудничества с журналистами не приемлемы люди, которые вызывают неодобрение государства, сепаратисты, враги страны и террористы.

Читайте такжеВедущей ZIKа перед интервью с Портновым нардеп от НФ напомнил судьбу БузиныВлащенко в связи с этим отметила, что Портнов опубликовал документы, по которым Украина не имеет к нему никаких исков и дел, а Европейский суд постановил, что с него не только нужно снять санкции, но и выплатить компенсацию.

«Две трети интервью было посвящено проблеме судебной и правоохранительной реформы. Портнов занимался этими вопросами. Я спрашивала его, почему сейчас возникла дуальность законов, почему возникли те или иные ситуации», - прокомментировала журналист скандальный эфир с экс-главой АП.

Влащенко отметила, что Hard Talk – это авторский проект, и приглашение Андрея Портнова на эфир было ее инициативой.

«В программе Портнов четко сказал: он считает, что в стране – война, высказал позицию против избиения майдановцев. Сказал, что сожалеет, что был в Администрации Януковича и так далее. Он сегодня – прецедент. В конце концов, это очень интересная судьба чиновника времен Майдана, времен Януковича. Думаю, это важно», - подытожила журналист.

Напомним, 22 января в эфире передачи "Hard Talk" телеканала ZIK Наталья Влащенко взяла интервью у экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Эфир вызвал волну возмущения в соцсетях. 24 января несколько человек пришли к зданию телеканала с призывами освободить телеведущую.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-заместителю Администрации Януковича Андрею Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой. Портнов тогда был объявлен в розыск.

В октябре 2015 Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" и снял с Портнова санкции. Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.