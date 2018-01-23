"Не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов": нардеп Винник покинул прямой эфир канала ZIK (видео)

Народный депутат от БПП Иван Винник 22 января покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской политике.

Это, по словам Винника, произошло, потому что в день четвертой годовщины первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал по видеосвязи бывший замглавы АП Андрей Портнов.

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"Я думаю, это бесчестно – находиться в студии, где на протяжении часа Портнов рассказывает, как нам строить нашу страну... Человек, который вместе с Януковичем привел войну в страну, в связи с чем мы имеем 10 тыс. погибших. Обсуждать закон о деоккупации Донбасса в таких условиях я считаю нецелесообразным и неправильным", – отметил нардеп.

Также он назвал редакционную политику канала неприемлемой и антиукраинской.

"Я убежден, что если она (политика канала - Ред.) не изменится, то мы увидим Януковича и другое его окружение. Они получат полноценную площадку для того, чтобы говорить то, что они считают нужным. Поэтому я предлагаю нашим телезрителям почтить всех погибших на Майдане, почтить всех погибших на войне, которую Янукович и его соратники привели в Украину. Я лично не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов в течение часа", - заявил Винник.

Стоит отметить, что ранее Наталья Влащенко в Facebook анонсировала выпуск программы с соратником бывшего президента Виктора Януковича Андреем Портновым.