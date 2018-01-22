Стрельба в Одессе: раненый полицейский остается в реанимации (видео)
11:25, 22 января 2018Общество
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С погибшим во время стрельбы участковым Сергеем Пригариным в Одессе будут прощаться сегодня.
Стрельба в Одессе. Раненый полицейский остается в реанимации
В реанимации в крайне тяжелом состоянии остается полицейский, который получил ранения во время стрельбы в центре Одессы в минувшую пятницу. Жизни еще двоих пострадавших – милиционера и случайного свидетеля происшествия – уже ничего не угрожает, передает ТСН.
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Стрельбу среди белого дня устроил пророссийский активист Валентин Дорошенко. Участник многочисленных беспорядков находился в розыске более трех лет. Стрелка ликвидировали, а в его доме нашли четыре гранаты и мастерскую по изготовлению оружия.
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