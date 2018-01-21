В Одессе 22 января попрощаются с 27-летним полицейским, погибшим в перестрелке

В Одессе 22 января попрощаются с 27-летним полицейским Сергеем Пригариным, который погиб в перестрелке.

Прощание с лейтенантом состоится в Доме офицеров. Кроме того, власти Одессы окажут помощь семье погибшего полицейского и пострадавшим во время вчерашней перестрелки в центре города. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, речь о событиях 19 января, когда во время перестрелки на ул. Новосельского ранения получили сотрудники полиции и сотрудник коммунального учреждения «Муниципальная стража».

«Как подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов, город возьмет на себя расходы по захоронению погибшего полицейского, его семье будет оказана материальная помощь. Также городские власти окажут помощь пострадавшим во время перестрелки сотрудникам полиции и «Муниципальной стражи», - сообщили в мэрии.

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В настоящее время в медицинских учреждениях Одессы пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 19 января в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них – 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин - от полученных ран скончался в больнице. Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

Раненным очевидцем перестрелки стал сотрудник коммунального учреждения «Муниципальна варта», который оказывал помощь пострадавшему полицейскому.

Застреленный злоумышленник – житель Одессы Валентин Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.