Киевский университет имени Шевченко отменил стационарные занятия до весны - СМИ

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны. Причина — отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию. Об этом сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус.

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"Формально — это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации преподавателей для дистанционного обучения у нас нет. Ну, читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", — передает слова Геруса "Громадське радіо".

Эту информацию подтвердил студент университета. По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сегодняшнего дня они не получили рекомендаций и наставлений от преподавателей.

Студент добавил, что об этом было известно еще в декабре. В таком режиме они будут учиться до 5 марта.

Как сообщал УНИАН, с 9 января стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Зарегистрироваться можно до 31 января текущего года.