Суд продлил меру пресечения экс-патрульному Олейнику, который во время погони за BMW застрелил подростка

Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства сотруднику столичного управления патрульной полиции Сергею Олейнику.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УП.

"16 января, состоялось первое заседание по существу. 23 ноября суд назначил состав суда и они приступили к работе", - рассказала Максимец.

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Прокурор просил продлить меру пресечения и подал ходатайство об отстранении Олейника от должности.

"Суд удовлетворил продление меры пресечения в виде личного обязательства. Однако ходатайство об отстранении суд не удовлетворил. Потому что его должность (Сергея Олейника - ред.), по мнению судьи, не будет влиять в ходе судебного заседания на свидетелей", - отметила Максимец.

По ее словам, Олейник сейчас работает экспертом в отделе связей с общественностью.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2016 года в Киеве во время преследования автомобиля BMW, который пытался скрыться от правоохранителей на бешеной скорости, Олейнык стрелял из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

По словам Олейника, водитель автомобиля BMW создавал реальную угрозу жизни пешеходов, поскольку во время погони автомобиль-нарушитель проехал на красный свет. «Люди возле вокзала переходили дорогу на зеленый свет. Они побросали свои вещи, чтобы избежали столкновения с автомобилем, и их вещи разлетались, как орехи, от этой машины», - отмечал Олейник.

22 декабря 2016 года столичная прокуратура направила обвинительный акт в отношении Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 365 УКУ).

В мае 2017 года года Голосеевский райсуд столицы удовлетворил ходатайство обвиняемого о том, чтобы дело рассматривал суд присяжных.