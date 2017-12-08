Полиция с начала года раскрыла почти 360 преступлений, связанных с торговлей людьми

Полиция в этом году раскрыла 357 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел Вадим Троян заявил сегодня на церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми, которую организовало представительство Международной организации по миграции в Украине.

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«В прошлом году министр внутренних дел представил концепцию совершенствования работы по противодействию торговле людьми. И мы уже имеем результаты. Если в 2016 году было 76 раскрытых уголовных дел, то в 2017 году, по состоянию на этот день - уже 357», - сказал Троян.

Он заверил, что правоохранители будут продолжать усиленную работу по противодействию современном рабству.

Напоминается, в этом году международные эксперты исключили Украину из группы стран, в которых процветает торговля людьми.

Во время церемонии заместитель главы МВД вместе с послом Королевства Норвегия в Украине Уле Терье Хорпестадом вручили награды «За личную отвагу в оказании помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми». В этом году их получили председатель Черевковского сельского совета (Згуровский район Киевской области) Наталья Лавриш, депутат этого сельсовета Оксана Демьянчук и жительница села Черевки Татьяна Тымкив, которые спасли женщину, которая более 10 лет обманным путем содержалась и работала в домохозяйстве.