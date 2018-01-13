В ГПСУ назвали число иностранцев, которые в 2017-м стали персонами нон-грата из-за поездок в Крым

В 2017 году почти 1,5 тыс. иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за посещения временно оккупированной территории (ВОТ) Автономной Республики Крым.

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Как сообщает Государственная пограничная служба, также в прошлом году было составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

С начала 2018 года уже выявлено более 30 таких лиц.

Также в настоящее время по результатам мониторинга было выделено более 810 человек, которые, возможно, находились на ВОТ АР Крым.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с законодательством, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

Кроме того, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины и других государств на то, нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.