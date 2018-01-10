Сепаратистский скандал во Львовской опере: СБУ второй раз после 2015 года проверит солиста

Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой, которого активисты сайта «Миротворец» включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

«В 2015 году в отношении этого работника Львовского театра оперы и балета СБУ уже проводила проверку, и ему было вынесено официальное предостережение от подобных деструктивных действий. Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы возбуждать против него уголовное производство из-за сепаратизма или государственной измены, но были определенные основания вынести ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку деятельности этого лица, после завершения которой будут приняты соответствующие решения», - сообщил представитель облуправления СБУ, комментируя УНИАН информацию о том, что солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского за антиукраинскую пропаганду и финансирование боевиков «ДНР» активисты сайта «Миротворец» включили в свою базу. Соответствующие данные появились на сайте 8 января.

Руководство Львовского театра оперы и балета пока не комментирует обвинения в отношении своего солиста, сообщив, что «будет назначено служебное расследование».

Справка УНИАН. Николай Санжаревский - ведущий солист Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, учитель Львовской школы академического и современного балета.