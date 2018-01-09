Во Львовской опере разгорелся сепаратистский скандал: солист поддерживает "ДНР" (фото)

Во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой проведут служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами одного из солистов балета Николая Санжаревского.

В стенах Львовской оперы подтвердили, что коллектив уже давно знает об антиукраинских взглядах Николая Санжаревского, однако никаких действий по этому поводу не предпринималось, передает "Львовский портал".

В свою очередь, директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун отметил, что информация о сепаратистских взглядах одного из солистов театра ему поступила только сегодня.

"Сегодня утром мне эта информация поступила. Дал задание найти эти материалы и разобраться", – сказал он.

На вопрос, будет ли проведено служебное расследование, директор оперы ответил утвердительно: "Да, я хочу это сделать, чтобы не быть субъективным".

От начала вооруженной агрессии на востоке Украины и по сегодня артист театра активно поддерживает незаконные группировки "ДНР" и "ЛНР" и распространяет информацию, что может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины.

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Николай Санжаревский – солист балета во Львовской опере. Информацию о сепаратистских взглядах солиста обнародовала журналистка из Одессы Елена Добровольская. Она опубликовала скрины со страниц соцсетей Санжаревского, где видно, что он распространяет информацию антиукраинского характера и поддерживает незаконную власть на оккупированных территориях.

Кроме того, Санжаревский есть в списке "Чистилища" на сайте "Миротворец".