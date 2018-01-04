В Житомирской ОГА наработали пути передачи имущества профтехучилищ в коммунальную собственность

На Житомирщине начали процедуру передачи недвижимого имущества профтехучилищ в коммунальную собственность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Там напомнили, что в 2018 году все недвижимое имущество профессионально-технических учебных заведений должно быть передано из государственной в коммунальную собственность.

Об этом говорили сегодня, 4 января, во время совещания под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Ярослава Лагуты и председателя областного совета Владимира Ширмы.

«Я благодарен депутатскому корпусу областного совета, что все нарабатывается совместно. Должны сделать максимум, чтобы довести это дело до конца в этом году», – сказал Лагута.

Начальник управления образования и науки облгосадминистрации Лариса Шевчук сообщила, что в 2017 году учебным заведениям были выделены средства в сумме 448 тыс. грн на оформление правоустанавливающих документов.

Во время оформления документов профтехучилищ области начали сталкиваться с различными проблемами, в частности, оформление актов на земельные участки.

Именно поэтому на совещании приняли решение скоординировать действия всех заинтересованных управлений и ведомств и выработать общие пути передачи недвижимого имущества из государственной в коммунальную собственность.