Журналисты подробно рассказали, кто и как похищает элитные авто в Украине (видео)

Чем дороже автомобиль - тем больше риска, что машину украдут. В Киеве - бум угона элитных авто. Как заказывают угон автомобилей звезд? Куда потом исчезают элитные машины?

Исследования об этом провели журналисты программы "Гроши".

Так, недавно у известной украинской певицы Даши Астафьевой угнали элитный автомобиль марки Mercedes.

Дело в том, что все современные элитные авто имеют электронные ключи, и поэтому для их кражи злоумышленники применяют специальное устройство под названием "Волна", которое и сканирует ключ авто прямо в кармане владельца. Стоит он до 100 тысяч долларов и используется только для кражи топовых авто, чтобы потом их вернуть владельцу за вознаграждение.

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Видимо, так и было в случае уже упомянутой украинской селебрити.

Эксперт рассказывает, что 12 тысяч 385 авто было угнано по всей Украине прошлого года.

Больше всего угоняют авто таких известных брендов как Lexus, BMW, Mercedes.

Чаще всего их угоняют на открытых парковках возле торговых центров или возле квартирных массивов.

От воров пострадали такие украинские звезды, как Павел Зибров, Андрей Козловский и Лилия Подкопаева.

Схема такая: один человек занимается отслеживанием авто, другой - сканирует его ключ, а третий - непосредственно открывает машину и просто едет на ней.

В полиции рассказывают, что каждую неделю в Киеве крадують по несколько Ягуаров и Рендж Роверов.

Часто авто воруют под конкретный заказ.

После угона авто, его отгоняют в какой-то закрытый гараж, где его либо разбирают, либо перебивают номера и перекрашивают. В таком случае доказать потом, что этот автомобиль принадлежит вам практически невозможно. И обезопасить себя от этого на 100% нереально.