Умер известный голливудский актер украинского происхождения (фото)

13:30, 12 ноября 2006
Общество
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Настоящее имя актера - Владимир Палагнюк

На 88-ом году жизни умер известный голливудский актер украинского происхождения Джек Пеленс, сообщает 5 канал.

Настоящее имя актера - Владимир Палагнюк. 

Он родился в Пенсильвании в семье  украинских эмигрантов. Джек Пеленс сыграл в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них -"Проффесионалы", "Дракула", "Танго и Кэш", "Бетмен".

В 1992 г. актер получил «Оскар» за роль второго плана старого ковбоя Керли, который помогает современным американцам почувствовать себя «пионерами Дикого Запада», в комедии «Городские пижоны» Рона Андервуда.

Впервые актер посетил историческую родину в 1996-ом году - на десятилетие Чернобильской катастрофы. Украинская пресса заговорила о нем в 2004-ом, когда на кинофестивале  "Российские ночи" в Лос-Анджелесе Пеленс публично отказался от звания народного артиста России, подчеркнув, что он украинец, а не россиянин. В том же году Джек Пеленс был в гостях на кинофестивале "Молодость".

 

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