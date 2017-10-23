Сегодня на Житомирщине торжественно открыли мост через реку Ирша в селе Рыжаны Хорошевского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, «строительство моста в Рыжанах завершено, сегодня состоялось его торжественное открытие».

Участие в открытии моста приняли председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, министр инфраструктуры Владимир Емельян, руководители района, местные жители, строители.

Согласно технических характеристик, речь идет об открытии построенного моста через реку Ирша на автомобильной дороге Т-06-03 ( М-06) Пулини-Хорошев — М-21 км 37+780.

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Подрядчик ООО «Европлюсбуд» выполнил работы по строительству трех-пролетного неразрезного моста через реку Ирша в Рыжанах на дороге М-06. Среди прочего, было обустроено покрытие из асфальтобетона, проведены работы по бетонированию конусов для укрепления склонов искусственного сооружения, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА, согласно дедлайна, который местной власти поставил глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, строительство этого моста должно быть завершено к 1 ноября этого года. Длина моста составляет 66,80 м.

Автомобильная дорога М-06 " Красноармейск-Новая Боровая-Осиповка» относится к дорогам местного значения.