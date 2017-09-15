Массовое отравление в киевской гимназии: 200 школьников не вышли на учебу

Массовое отравление произошло в одной из киевских гимназий. Более 200 учащихся начальной школы не пришли сегодня на занятия, а два десятка родителей обратились к врачам по поводу состояния своих детей, сообщает ТСН.

Накануне ученики 59-й гимназии обедали в столовой, и уже через несколько часов у детей начальной школы появились симптомы пищевого отравления. На утро из 518 детей почти половина не пришла на занятия. "37,8 на данный момент у нас температура", - сообщает одна из родителей.

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8-летнему Толе стало плохо ночью: температура 39 и рвота не давали спать мальчику в течение всей ночи. Утром он не смог даже подняться, поэтому для него пришлось вызывать скорую.

Нарекания на качество продуктов в школьной столовой были давно, говорят родители. В тот день ученики обедали борщом и рыбными котлетами – на котлеты и направляют свои подозрения взрослые. Тех, кто сегодня дошел до гимназии, на месте обследовали врачи и заверили, что все они здоровы. "Профилактически осмотрели детей, пообщались с родителями. Жалоб никаких у детей не было, дети все были здоровы", - говорит заведующая амбулатории №2 Голосеевского района Ирина Мосунова.

Детей в 59-й столичной гимназии кормит коммунальное предприятие "Школьное питание" Голосеевского района. Несмотря на инцидент, столовая работает в обычном режиме. Посоветовавшись с врачами и чиновниками-педагогами, директор решила – оснований оставлять детей без еды сегодня нет.

Одновременно в школе работают специалисты различных служб, которые сделали все необходимые анализы и дезинфекцию. Результаты исследований будут готовы в понедельник. В Госпотребслужбе говорят, что предварительной версией является отравление детей кишечной палочкой.

Как сообщал УНИАН, ранее на Буковине было зафиксировано массовое отравление среди гостей, которые праздновали крестины После посещения ресторана в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района к врачам обратились десять человек с жалобами на ухудшение здоровья.