Львовский облсовет хочет снять антипропагандистские программы для Луганщины

Львовский облсовет, облгосадминистрация и Луганская военно-гражданская администрация подписали меморандум об информационной интеграции регионов и противодействии пропагандистским влияниям. Согласно документу, областные администрации и Львовский облсовет будут работать над антипропагандистскими программами, которые в следующем году выйдут в эфире в Луганской области.

Читайте такжеСнова оплошались: РосТВ выдало архивное видео за недавний обстрел на Донбассе«Фактически вся подготовка программы будет происходить на Востоке, но мы планируем привлекать и львовских журналистов. Это будет хороший продукт, с которым мы стартуем независимо от наших возможностей, мы представим этот проект на конкурс поддержки ЕС. Если его не выиграем, то будем делать средствами местных бюджетов», - рассказал председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Проект будут готовить совместно журналисты Луганского областного телевидения и коммунального телеканала "Первый Западный". Программы будут выходить на русском языке. Пока неизвестен ни бюджет проекта, ни точная дата выхода программ в эфир.

По словам пресс-секретаря председателя Луганской военно-гражданской администрации Людимилы Долгоновской, передачи будут выходить на областном государственном канале «ЛОТ». «Мы планируем рассказывать истории военнослужащих, переселенцев и развенчивать мифы российской пропаганды», - добавила Людимила Долгоновська.