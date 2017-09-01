Forbes: Про-кремлевские ботнеты представляют экзистенциальную угрозу для Twitter

Twitter – отличный ресурс. По крайней мере, когда-то он был потрясающим ресурсом и имеет потенциал таким оставаться. Тем не менее, чтобы продолжать представлять какую-либо ценность, Twitter придется придумать более эффективное (или любое, действительно) средство устранения угрозы, создаваемой фальшивыми ботнетами.

Об этом пишет Тони Брэдли в статье "Про-кремлевские ботнеты представляют экзистенциальную угрозу для Twitter", опубликованной на сайте издания Forbes.

Личный аккаунт Дональда Трампа имеет впечатляющие количество подписчиков – более 37 миллионов. Однако, согласно TwitterAudit, 51% этих аккаунтов – фальшивые. Это означает, что почти 19 миллионов аккаунтов, подписанных на Дональда Трампа, оцениваются как часть некоторого автоматизированного ботнета, а не реального человека.

Справедливости ради, это явление не уникально для Трампа. Поп-звезда Кэти Перри имеет более 100 миллионов подписчиков в Twitter, но TwitterAudit утверждает, что только 42% реальны. У меня значительно меньше подписчиков, всего чуть более 15 000, но у меня более высокий процент реальных аккаунтов – 86%, согласно TwitterAudit. Но, тем не менее, у меня 2 000 фальшивых подписчиков.

Почему это проблема? Я имею в виду, какое влияние фальшивые учетные записи оказывают, помимо искусственного раздувания эго людей, ложно преувеличивая реальное количество последователей? Ну, отчасти это зависит от того, когда и как они используются, но короткий ответ заключается в том, что они могут быстро сокрушить законный трафик, и они могут играть согласно алгоритмам социальной сети.

Фактически, скоординированное усилие, с использованием тысяч или миллионов фальшивых учетных записей Twitter, может создать так много шума, что настоящий пост или нить просто погрязнут в потоке, они генерируют такую активность, что пропагандистские или фальшивые новости выходят на первые места.

На этой неделе уважаемый журналист-корреспондент по вопросам информационной безопасности Брайан Кребс написал пост, в котором подробно описал свое взаимодействие с миром ботнетов в фальшивых аккаунтах Twitter. Кребс отметил, что каждый раз, когда он размещает что-то о Владимире Путине, это каким-то образом приводит к предсказуемому потоку ответов про Трампа, даже когда Трамп не упоминается. Кребс поделился этим в посте: "Я проснулся сегодня утром, и обнаружил, что у меня в Twitter (@briankrebs) почти 12 000 новых подписчиков. Затем я заметил, что получил почти столько же подписчиков, сколько ретвитов за пост, опубликованный во вторник".

Дальнейшее расследование Кребса показало, что почти все новые подписчики в Twitter фактически были частью ботнета в социальных сетях, используемого для ложного усиления пропагандистских и фальшивых информационных сообщений, а также для запугивания журналистов, активистов и исследователей. Ботнет или бот-неты, похоже, нацелены на людей, которые могут помочь марионеткам и ботам на платформах социальных сетей влиять на общественное мнение".

Вот почему эти фальшивые учетные записи в Twitter представляют угрозу для самого Twitter. Если законные посты могут быть легко похоронены ботнетами, а сообщения, которые появляются в лентах Twitter, - это всего лишь постоянный поток пропагандистских и фальшивых новостей-комплиментов прокремлевских ботов, зачем вообще продолжать использовать Twitter?

Я обратился к Twitter за официальным комментарием по этой проблеме. Меня направили к посту, который Twitter опубликовал в июне, под заголовком "Наш подход к ботам и дезинформации" и, более конкретно, к строке: "Стоит отметить, что для эффективного реагирования на эту проблему и обеспечения того, чтобы люди не могли обойти эти меры безопасности, мы не можем делиться информацией об этих внутренних сигналах в нашем публичном API".

Я не осуждаю Twitter за определенный уровень скрытности, когда речь идет о раскрытии секретного инструмента, который он использует. Я просто скажу следующее: если Twitter использовал эти процессы и методы до июня, до того, как был опубликован пост, или даже между тем периодом и сейчас, я могу с определенной долей уверенности сказать, что все, что они делают, не работает. Проблема сложная, и ситуация ухудшается. К сожалению, подавляющее большинство обычных пользователей Twitter даже не знают, что она существует, поэтому они, вероятно, верят в то, что показывает им Twitter, даже когда это вопиющая пропаганда или очевидно фальшивые новости.