Известная украинская певица стала ведущей на российском телеканале

Известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале. Об этом стало известно из Instagram артистки.

Премьера шоу на российском телевидении с участием Светланы Лободы в роли ведущей состоится 2 сентября.

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"Друзья, представляем вам новую звездную ведущую канала МУЗ-ТВ! В субботу, в 21:00 смотрите премьеру чарта "10 Sexy", который для вас представит LOBODA!», - говорится в соцсети певицы.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Одесской ОГА Максим Степанов выступил против концерта певицы Светланы Лободы в городе на стадионе "Черноморец", который должен состояться 3 сентября. На странице в Facebook Степанов разместил пост, в котором напомнил, что Лобода выступала в Кремле, на российском "Первом канале", на свадьбах и на вечеринках российских олигархов.

"Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на Ру.ТВ, выступления на свадьбах и на вечеринках российских олигархов. Деньги оказались более Украиной. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю - абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину совершенно наплевать", - написал глава Одесской ОГА.