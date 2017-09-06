В офисе владельца ФК "Карпаты" проводят обыски - СМИ

В главном офисе владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского правоохранители проводят обыски и следственные действия. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что возле офиса стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. А сам офис закрыт.

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Сами сотрудники не комментируют ситуацию, при этом местные следователи ссылаются на то, что обыск проводят киевские коллеги.

Как сообщал УНИАН ранее, апелляционный суд Львовской области 5 сентября изменил меру пресечения сотруднику службы охраны львовского бизнесмена, президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского Андрею Борщу с пребывания под стражей на круглосуточный домашний арест.

18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте. Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский. 22 августа советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю.

Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете со Львова в Женеву. 23 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий. Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.