Трагедия 2 мая в Одессе: приговор обвиняемым будет вынесен до 15 сентября

Приговор обвиняемым в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе будет вынесен до 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 5 сентября во время очередного заседания Ильичевского городского суда, рассматривающего данное производство, после завершения прений сторон процесса было объявлено судебной коллегией.

В частности, заслушав последнее слово обвиняемых, коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтобы составить приговор.

Таким образом, суд завершил рассмотрение материалов дела, которое рассматривалось в судебных инстанциях порядка трех лет. Речь только об эпизодах, имевших место в центре города 2 мая 2014 года, материалы по событиям на Куликовом поле в суд еще не поступали.

Представители защиты заявили о якобы отсутствии доказательств вины их подзащитных и настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемые своей вины не признают.

Коллегией объявлено, что приговор будут вынесен до 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, прокуратура требует до 15 лет содержания под стражей для фигурантов дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе. По мнению стороны обвинения, вина подсудимых доказана полностью, совершение преступления подтверждают показания потерпевших и очевидцев беспорядков, а также видеозаписи и выводы экспертов. Исходя из этого, представители прокуратуры настаивают на ограничении свободы, в частности, бывшему милиционеру Сергею Долженкову (Капитан Какао) - 15 лет, россиянам Максиму Сакауову и Евгению Мефедову, а также украинцу Сергею Корчинскому – 12 лет лишения свободы. Подсудимым Владиславу Романюку и Александру Суханову – 10 лет, остальным – 8-9 лет лишения свободы.

1 сентября коллегия Ильичевского городского суда Одесской области, рассматривающая дело о массовых беспорядках 2 мая в Одессе, заявила, что представители обвинения «безосновательно затягивают процесс», так как заявили о своей болезни якобы безосновательно. Суд отметил, что есть все основания для перехода к дебатам, предоставлению последнего слова обвиняемым и вынесению приговора. Ранее, 29 августа, представитель гособвинения заявила о предвзятости коллегии судей Ильичевского горсуда. В частности, во время заседания прокурор заявил отвод судьям в связи с допущением судьями ряда грубых нарушений во время судебного разбирательства. Суд отказал представителю обвинения в своем отводе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых – 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.