В Запорожье женщина выбросила своего 1,5-годовалого ребенка... на свалку

В Запорожье местная жительница выбросила на свалку своего полуторагодовалого ребенка.

Брошенного мальчика в лесопосадке около одного из микрорайонов Хортицкого района города обнаружили случайные прохожие, услышавшие детский плач.

Как сообщил УНИАН начальник Хортицкого райотдела милиции Запорожья Олег НЕДУЖКО, правоохранители уже установили личность матери ребенка, которая заявила, что вынесла полуторагодовалого сына на свалку, что бы таким образом избавиться от него.

"Она заявила, что "ребенок мешал ее личной жизни" и поэтому она решила избавиться от него", - рассказал О.НЕДУЖКО.

Сейчас малыш, по словам начальника РОВД, находится у своей бабушки.

В отношении матери, выбросившей собственного сына, возбуждено уголовное дело по ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Правоохранители, по словам О.НЕДУЖКО, намерены настаивать на лишении женщины родительских прав.