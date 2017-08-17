Украинский хакер стал свидетелем российского вмешательства в американские выборы

Украинский хакер под псевдонимом Profexer выступает свидетелем в деле о российском вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет издание The New York Times.

Имя хакера не разглашается. Известно лишь, что он разрабатывал разнообразные программы и продавал их в так называемом "даркнете", теневом сегменте Интернета. Одну из его разработок и использовали хакеры, чтобы атаковать сайт американской партии. Мужчина сам пришел в полицию и предоставил все необходимые данные. Поэтому сейчас он является одним из основных свидетелей ФБР.

Это первый известный пример появления живого свидетеля, на фоне массы технических деталей, которые до сих пор формировали расследование взлома комитета демократов и вызывали активные дебаты. Украинская полиция отказалась разглашать имя этого человека или другие подробности, кроме того, что он живет в Украине и не был арестован.

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Нет никаких доказательств того, что Profexer работал, по крайней мере, сознательно, на разведывательные службы России, в отличие от его вредоносного ПО.

Напомним, обвинения в том, что Украина якобы вмешивалась в ход выборов президента в США появились на страницах издания Politico в статье "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля в начале 2017 года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США, заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств.

"Если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это - доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины", - сказала она.

Посольство Украины в США опровергло подобные заявления.