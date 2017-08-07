С начала года Морская охрана в акватории Азовского моря задержала более 10 судов

С начала года сотрудники Морской охраны Государственной пограничной службы Украины во время несения службы в акватории Азовского моря задержали более 10 судов.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, кораблями и катерами отрядов Морской охраны в акватории Азовского моря обеспечивается непрерывное несение службы.

«Только с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы осмотрели более 450 судов, а более 10 задержали», - говорится в сообщении.

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В частности, отметили в ГПСУ, в выходные пограничники Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна. «На запросы оно не отвечало, поэтому в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки это судно идентифицировали как рыболовный сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено», - сообщили в пограничном ведомстве.