Пограничники обнаружили сейнер под флагом РФ недалеко от берега в Азовском море

На выходных пограничники Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На запросы оно не отвечало, из-за этого в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки это судно идентифицировали как рыболовецкий сейнер под флагом РФ.

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"Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась досмотровая группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не выявлено", - рассказали пограничники.

Отметим, что акватория Азовского моря находится под усиленным контролем Госпогранслужбы.

Как сообщал УНИАН, украинская морская охрана задержала судно под флагом Белиза из-за заходов в порты оккупированного Крыма.