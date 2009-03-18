Готовы ли украинцы выходить на улицы (опрос)

Только 15,7% украинцев готовы выйти на акции протеста из-за резкого ухудшения материального положения.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, который сегодня подводил итоги годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны»

Согласно данным, переданных агентству УНИАН, большинство опрошенных будут искать лучших вариантов трудоустройства, дополнительного заработка и т. п. На поддержку со стороны своего предприятия, учреждения рассчитывают только 13% респондентов.

Эксперты отмечают, что есть у людей также надежда на помощь родственников, но большинство рассчитывает только на себя.

Несмотря на критическое отношение населения к власти, около четверти опрошенных надеются, что в условиях кризиса государство сможет оказать определенную поддержку населению и субъектам хозяйственной деятельности.

Свыше двух третей украинцев не удовлетворены существующей системой пенсионного обеспечения: 39,5% респондентов, оценивая эту систему, назвали ее скорее неудовлетворительной, и 26% - полностью неудовлетворительной. Полностью удовлетворяет пенсионная система Украины только 2,5% опрошенных и скорее удовлетворяет, чем нет – 18,2%.

Также свыше двух третей украинцев считают, что существующую в Украине пенсионную систему необходимо реформировать, противников же пенсионной реформы в Украине только 7%.

60,6% украинцев ожидают от пенсионной реформы изменения принципов расчета государственной пенсии (со справедливым учетом стажа, заработной платы, условий труда и других показателей), каждый четвертый хотел бы, чтоб был уменьшен возраст выхода граждан на пенсию; 13,3% респондентов надеются на введение негосударственного пенсионного страхования.

Эксперты Института Горшенина констатируют, что население Украины традиционно склоняется к привычной системе пенсионного обеспечения советского образца, даже ожидания более справедливого расчета уровня пенсий связаны с известными с советских времен факторами – стажем и размером зарплаты.

Относительно того, какой должна быть отечественная система пенсионного обеспечения, 40,5% респондентов хотели бы видеть солидарную пенсионную систему, когда средства на выплату пенсий поступают из налогов работающих граждан, 31,1% опрошенных склоняются к накопительной системе, когда пенсионные отчисления из зарплаты гражданина накапливаются на специальных счетах на протяжении его трудоспособного периода.

Также в исследовании представлены взгляды детей на Украину. В частности, в сознании детей Украина как страна существует, и с Украиной связывают свое будущее почти все опрошенные. В этом году уменьшился массив высказываний, связанных с вопросами внутренней политики, в интересах критики и предложений относительно внешнеполитического курса Украины. Дети рассуждают на тему НАТО, Евросоюза, содержательно и достаточно разнообразно отвечают на вопрос о позиционировании Украины в мире. Дети вообще не акцентируют своего внимания на проблеме «Восток-Запад», а если контекстуально касаются этого вопроса, говорят, что он искусственный и проблему выдумали политики.

К политикуму дети относятся негативно или нейтрально, власть подозревают в корыстных мотивах. Как и в прошлом году, ярко демонстрируют неприятие популизма и лишенных содержания политических лозунгов, различают слова и конкретные дела государственных деятелей, упрекают всех без исключения политиков за «несерьезность».

В вопросах социальной политики дети допускают, что есть экономически беззащитная прослойка населения, судьбой которой должно заботиться государство, но большинство склоняется к мнению, что человек должен добиваться своего благосостояния самостоятельно, много работать и не полагаться на государство в вопросах самообеспечения. К тому же дети скептически относятся к возможностям государства в социальной сфере и в деле преодоления социальных пороков.

На протяжении 2008 года Киевский Институт проблем управления имени Горшенина исследовал, каким видят украинцы собственное государство, и каким хотели бы его видеть, чего ожидают от своей страны, на что и на кого надеются, как планируют свое будущее. Исследования проводились методом индивидуальных интервью (face to face) и телефонных опросов (CATI), и осуществлялись во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе.