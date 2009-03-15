Нигерийские боевики освободили украинца

Захваченное у побережья Нигерии в ночь с 13 на 14 марта т.г. судно „MV Seal Tide” было освобождено 14 марта во второй половине дня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные посольства Украины в Федеральной Республике Нигерия.

По информации директора департамента оперативного реагирования службы безопасности Нигерии А.БИЧИ, все члены экипажа, в том числе и гражданин Украины, освобождены и находятся в нигерийском городе Калабар. Члены экипажа чувствуют себя нормально. По предварительным оценкам специалистов, нападение было осуществлено военной группировкой „Движение за освобождение дельты реки Нигер”.

Дело находится на контроле в посольстве Украины в Нигерии до окончательного решения.