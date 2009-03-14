Кабмин уполномочил Укрспирт торговать спиртом без посредника

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 11 марта 2009 года №270-р уполномочил Государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности (концерн “Укрспирт”) осуществлять оптовую торговлю спиртом этиловым.

Напомним, ранее оптовая торговля этиловым спиртом в Украине осуществлялась через посредника между производителями спирта и водочными компаниями – объединение «Киевспирт», входящее в государственный концерн «Укрспирт». Антимонопольный комитет Украины (АМК) выступил с инициативой ликвидации объединения «Киевспирт» как посредника.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В Концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

«Укрспирт» в 2008 году сократили производство спирта на 12% - до 27 млн. дал с 31,3 млн. тонн в 2007 году. В 2007 году предприятия концерна произвели 31,3 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года.