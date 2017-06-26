Паралимпийский спортсмен с Житомирщины получил стипендию от президента

Паралимпийский спортсмен из Житомирской области Дмитрий Ванзенко получил стипендию от Президента Украины Петра Порошенко в размере 10 тыс. грн, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, соответствующий Указ «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров» Порошенко подписал сегодня, 26 июня.

«Назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам: Ванзенку Дмитрию Владимировичу – бронзовому призеру XV летних Паралимпийских игр 2016 года по плаванию (Житомирская область) в размере 10 тысяч гривень», – говорится в документе.