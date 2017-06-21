Почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта - опрос

Почти половина граждан Украины вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были представлены во время круглого стола на тему: "Безвиз Yes: что дальше?".

В частности, социологи спросили у респондентов, собираются ли они оформлять в этом году заграничные биометрические паспорта, если не имеют их.

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Так, 45,4% опрошенных ответили, что вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта. В то же время 27,9% ответили, что намерены сделать такие документы, но позже. Также 7,4% респондентов сообщили, что собираются изготовить такие паспорта именно в этом году. Только 6,9% опрошенных сказали, что уже имеют биометрические паспорта, а 12,6% - затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 66% опрошенных украинцев сказали, что не имеют никакого загранпаспорта, а 19,6% сообщили, что имеют старый загранпаспорт, но без действующих шенгенских виз. При этом 8,5% имеют старый загранпаспорт с шенгенскими визами.

Общенациональный опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте с 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.