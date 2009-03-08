Барак Обама призвал тратить деньги

Президент США Барак Обама призвал американцев не уменьшать своих расходов и не прятать деньги в матрас. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times. Отметив, впрочем, что выход из экономического кризиса будет возможен благодаря "возвращению к фундаментальным ценностям", таким как упорный труд, долгосрочные инвестиции, пенсионные сбережения, длительные накопления на оплату образования для детей.

Президент США пообещал, что постарается в 2009 году создать все условия для восстановления экономики. При этом он отметил, что не собирается привлекать дополнительных средств на стимулирование финансовой системы, кроме тех 250 миллиардов долларов, которые уже заложены в бюджете. В то же время Обама посетовал на плохое состояние европейской экономики, которое может в свою очередь негативно сказаться на положении дел в США.

Лента.ру