На Харьковщине пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы боевиков

В Харьковской области пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В Харьковской области в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела "Дергачи" задержали гражданина Украины 1983 года рождения. Остановили мужчину в направлении украинского населенного пункта Граны и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска", - сообщили в пресс-службе.

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Пограничники установили, что украинские правоохранители имеют в отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям.

"Во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области. В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск в течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения "Сомали" с позывным "Гиви", а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов", - сообщили в ГПСУ.

После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Напомним, ранее на Харьковщине задержали автомобиль с контрабандой почти на миллион гривень.