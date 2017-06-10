На Харьковщине задержали автомобиль с контрабандой почти на миллион гривень

Возле границы с Россией пограничники Харьковского отряда совместно с представителями СБУ и Национальной полиции задержали автомобиль с контрабандным товаром на 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, для проверки информации, поступившей от местного жителя, в указанный район выехала группа реагирования. Во время поисковых мероприятий недалеко от поселка Липцы пограничники обнаружили автомобиль "Газель". Его водитель требование пограничников остановиться проигнорировал и продолжал движение в сторону Харькова. За это правоохранители начали преследование автомобиля, заблокировали и остановили его.

В ходе совместного осмотра в нем был обнаружен контрабандный товар: одежда в тюках, обувь и сумки.

В отношении нарушителя стражи порядка составили протокол об административном правонарушении по ст. 185 - 10 Куоап (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы Украины).

Обнаруженные в автомобиле товары вместе с владельцем были переданы сотрудникам фискальной службы. Предварительная сумма оценки изъятого товара составляет 800 тысяч гривень.