В архивах КГБ нашлись деньги ОУНовского подполья

Во Львове к празднованию 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии приобщились сотрудники Службы безопасности Украины. Они выставили для всеобщего ознакомления денежные документы ОУН-УПА, которые до сих пор хранились в архивах СБУ.

На многих купюрах есть надпись “на боевой фонд”. Потому эти документы в свое время получили название "бофоны".

Справка (изображение). В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины и в архивах региональных органов обнаружены коллекции облигаций боевого фонда (бофоны) Украинской повстанческой армии 1943-1950 годов.

Только в Отраслевом государственном архиве СБ Украины в г. Киеве сохраняется свыше 170 единиц денежных документов ОУН-УПА. Эти документы выполняли роль денежных обязательств ОУН и УПА перед населением за оказанную материальную помощь. Изображения эпизодов из истории национально-освободительной борьбы украинского народа использовались также в агитационно-пропагандистских целях.

Автором эскизов ряда денежных документов был известный художник и график Нил Хасевич, член УПА, выпускник Варшавской Академии искусств. В 1945-1946 годах он создал так называемую „Волынскую серию” бофонов номиналом 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500 и 1000 карбованцев. Они обнаружены в 12 областях Украины. Не исключено, что в будущем из этих бофонов должна была появиться полноценная национальная валюта. В то же время, установить всех авторов бофонов невозможно, поскольку документы изготовляли в подполье и рассылали по местам активности УПА. Народные умельцы делали т. н. "дереворыты", которые служили штампом для „лесных денег”. Для клише хорошо подходили груша и ясень, доступные и легкие в обработке резиновые материалы.

Существование денежных документов ОУН и УПА свидетельствует о стремлении опираться на местное население. Иначе, принудительная реквизиция вызывала недовольство и саботаж, создавала предпосылки для компрометации ОУН и УПА гитлеровцами и большевиками.

Бофоны, попадая в советские органы государственной безопасности, становились вещественными доказательствами обвинений. Наличие у граждан бофонов расценивалось МГБ-КГБ как факт неблагонадежности, возможной принадлежности к антисоветским организациям или оказания им материальной помощи, а в более поздний период как проявление националистических взглядов.

В 1939-1952 гг. ОУНовское подполье выпустило около 500 единиц наименований бофонов. Сейчас они представляют большую редкость и являются памятником истории Украины и произведением украинского подпольного искусства.

Исследователями, которые работали с бофонами в Отраслевом государственном архиве СБ Украины, издано несколько работ, наиболее обстоятельны из которых „Гроші в Україні” (К., 1998, авт. кол. М.Дмитриенко, В.Ющенко, В.Литвин, Л.Яковлева) и монография О.Клименко „Грошові документи ОУН (бофони) 1939-1952 рр.” (Тернополь, 1999).