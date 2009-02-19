Своевременная выплата пенсий оказалась под угрозой

Заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА призывает прокуроров привлекать к уголовной ответственности руководителей предприятий, которые не платят взносы в Пенсионный фонд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.КОРНЯКОВА сообщила сегодня в Киеве на заседании оперативного совещания о соблюдении законодательства о труде и своевременности и полноте его оплаты.

«Я призываю вас там, где идет выплата заработной платы и неуплата в Пенсионный фонд привлекайте к уголовной ответственности», - сказала она.

"Долг предприятий перед Пенсионным фондом составляет около 2,3 млрд. грн. и это представляет угрозу своевременности выплаты пенсии", - заявила КОРНЯКОВА.

Заместитель генпрокурора Украины среди прочего сослалась на огромные долги перед пенсионным фондом предприятий Донецкой и Днепропетровской областей.

КОРНЯКОВА заметила, что такой долг накопился из-за того, что руководители ряда предприятий «с целью создания видимости благополучия» в декабре прошлого года за счет взятых кредитов частично погасили задолженности по выплатам зарплаты, при этом в Пенсионный фонд обязательные отчисления не были выплачены.