Покушение на замначальника Главного следственного управления ГПУ

В Киеве совершено покушение на заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Василия КАРМАНА.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, ГПУ возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство указанного должностного лица.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, покушение произошло 17 февраля в Киеве приблизительно в 20.00.

Пострадавший был доставлен в Киевскую областную больницу с телесными повреждениями. Между тем пресс-секретарь не уточнил характер этих повреждений.

Обстоятельства события будут выяснены в ходе проведения расследования. Уголовное дело возбуждено по ст. 15 (“покушение на убийство”) и ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса, добавил Ю.БОЙЧЕНКО.