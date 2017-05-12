Участница Евровидения рискует на год сесть в тюрьму

Участница Евровидения от Исландии Свала Бьйоргвинсдоуттир рискует на год попасть в тюрьму у себя на родине за манипуляции с национальным флагом на церемонии открытия песенного конкурса в Киеве, пишет Visir.

Сообщается, что руководитель скаутской организации в Исландии, которая считается хранителем национального флага, заявила, что Свала нарушила, как минимум, два правила об исландском флаге. Во-первых, на флаге нельзя ничего дописывать или дорисовывать, а Во-вторых, флаг Исландии можно поднимать лишь на флагштоке, а не запускать в небо на шариках.

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К тому же, если учитывать тот факт, что шары с флагом рано или поздно упадут, будет возбуждено еще одно положение закона: флаг не должен касаться земли. По правилам, такой флаг должен быть немедленно сожжен.

Сообщается, что все перечисленные выше нарушения принятых в Исландии процедур обращения с государственным флагом карается минимум штрафом, а максимум - годом тюрьмы.

Как сообщал УНИАН ранее, на Евровидении разгорается скандал вокруг участника от Болгарии Кристиана Костова. Его приглашают посетить оккупированный Крым, однако на этот раз – крымские болгары и принять участие в фестивале «Болгарские встречи».