В Украину на Евровидение-2017 не пустили еще двух журналистов из РФ

В Украину сегодня не пропустили еще двух российских журналистов, которые ехали для освещения Евровидения. Об этом сообщил на странице в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Причиной запрета на въезд стало посещение ими оккупированного Крыма через нелегальные пункты пропуска.

"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - сообщил он.

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Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечения границы. "При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - добавил Слободян.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили аккредитованного на «Евровидение» фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.

Народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что никто из тех российских журналистов, кто ранее незаконно посещал Крым, не будет допущен на территорию Украины.