Российские СМИ: в Украину не пустили аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента

В Украину не пустили аккредитованного на «Евровидение» фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.

Об этом сообщает российское информагентство «РИА Новости».

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"Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", — заявил директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Сам Ситдиков сообщил по телефону, что ему задавали стандартные вопросы о цели визита, а затем выдали обратный билет и сопроводили до самолета. "Причина — не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, официальное открытие песенного конкурса «Евровидение-2017» состоится в Киеве завтра, 7 мая.