Российских журналистов, посещавших оккупированный Крым, не пустят на Евровидение
Никто из тех российских журналистов, кто ранее незаконно посещал Крым, не будет допущен на территорию Украины.
Российских журналистов, посещавших оккупированный Крым, не пустят на Евровидение-2017 в Киеве. Об этом сообщил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны. Первый пошёл! Обратно на север, по проторённой Лолитой Милявской дорожке", - написал он.
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По его словам, доказательства своего незаконного пребывания на территории украинского Крыма фотограф RUSSIA Today Рамиль Ситдиков предоставил пограничникам и волонтерам Центра "Миротворец" сам.
Ранее сообщалось, что в Украину не пустили аккредитованного на «Евровидение» фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.
Как известно, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.