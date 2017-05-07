Российских журналистов, посещавших оккупированный Крым, не пустят на Евровидение

10:15, 07 мая 2017
Общество
2252 0

Никто из тех российских журналистов, кто ранее незаконно посещал Крым, не будет допущен на территорию Украины.

Иллюстрация / REUTERS

Российских журналистов, посещавших оккупированный Крым, не пустят на Евровидение-2017 в Киеве. Об этом сообщил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны. Первый пошёл! Обратно на север, по проторённой Лолитой Милявской дорожке", - написал он.

Читайте такжеВ Киеве запланировал концерт российский певец, который выступал в оккупированном Крыму

По его словам, доказательства своего незаконного пребывания на территории украинского Крыма фотограф RUSSIA Today Рамиль Ситдиков предоставил пограничникам и волонтерам Центра "Миротворец" сам.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили аккредитованного на «Евровидение» фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.

Как известно, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение-2017#Евровидение в Украине#Евровидение в Киеве