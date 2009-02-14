ООН констатирует сокращение посевов пшеницы в Украине и России

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выражает озабоченность сокращением посевов озимой пшеницы в Украине и России, а также прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2009-2010 годах.

Как сообщили УНИН в Центре новостей ООН, в докладе экспертов ФАО такие прогнозы обосновываются неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов и сокращением посевов.

По данным ФАО, в нынешнем аграрном году производство зерновых увеличится на 6,6% и достигнет 2,27 млрд. тонн. При этом урожай зерна значительно превысит его потребление. Запасы зерновых составят 496 млн. тонн. Тем самым мировые запасы достигнут самого высокого уровня с 2002 года.

В докладе обращается внимание на сокращение посевов озимой пшеницы в Европе и США, по сравнению с прошлым годом, несмотря на благоприятные погодные условия в этих странах. При этом в Европе большая часть этого сокращения приходится на страны СНГ. Эксперты ФАО усматривают причину в сокращении стоимости сельскохозяйственной продукции на мировых рынках при одновременном сохранении высоких затрат на ее производство.

«В Российской Федерации и Украине, несмотря на благоприятные условия в ходе осенней посевной, производители ответили на перспективы сокращения цен и высокие производственные затраты сокращением посевов», - подчеркивает ФАО.

В ООН также обращают внимание, что на сегодняшний день 32 страны нуждаются в срочной международной помощи в деле обеспечения населения продовольствием.